Tanta paura tra i cittadini che hanno udito il boato

BIBBIENA (AREZZO) – Quattro esplosioni ed una colonna di fumo visibile a grande distanza, con molta paura, questa mattina giovedì 12 febbraio, per i residenti di Bibbiena, comune della provincia di Arezzo. Un camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme.

Alcune bombole presenti sul mezzo sono esplose, tutte in rapida successone, ed il camion è stato avvolto dalle fiamme.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Sul posto quattro ambulanze. Al momento sono in fase di valutazione tre persone che hanno riportato lievi sintomi di intossicazione da fumo e, in un caso, anche leggere ustioni alle mani.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incendio.

