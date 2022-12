Argentina sul tetto del mondo, il Palermo esulta con Dybala

L'ex calciatore rosanero campione del mondo con la sua nazionale

EX ROSA

L’Argentina campione del mondo continua a festeggiare la vittoria del trofeo dopo aver battuto la Francia in finale, l’altra squadra favorita del torneo. Il rocambolesco 3-3 nei 120 minuti di gioco e i calci di rigore che hanno deciso la partita hanno tenuto tantissime persone attaccate al televisore nell’ultimo atto in Qatar e l’Albiceleste capitanata da Leo Messi ha messo così la “terza stella” sul petto. Dopo la gara, anche il Palermo ha esultato con i biancazzurri celebrando l’ex calciatore rosa Paulo Dybala. L’attaccante argentino oggi alla Roma ha anche calciato uno dei rigori decisivi per la vittoria. Di seguito, il post diramato sui profili social del club rosanero.