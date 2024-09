Aricò: “In arrivo i rimborsi per il caro-voli fino al 31 agosto”

"Polemiche dannose, i fondi ci sono" ha aggiunto l'assessore regionale

PALERMO – Intervento dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. “Sono stati firmati stamattina i decreti per i rimborsi per il caro-voli presentati fino al 31 agosto per circa 3 milioni di euro”, ha detto. Ed ancora: “Per quanto riguarda le ulteriori risorse, così come già annunciato dal presidente Schifani, nella prossima manovra di assestamento di bilancio verranno stanziati altri 6 milioni di euro, che riteniamo siano necessari per coprire tutte le richieste che arriveranno entro dicembre.

“La nuova provvista finanziaria è stata prevista cautelativamente perché attualmente sono ancora disponibili le somme stanziate a inizio anno. Tutte le polemiche e gli allarmi lanciati in queste ore, quindi, sono assolutamente falsi e dannosi”, ha concluso.