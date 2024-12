Aricó: “Sicilia Express sarà riproposto anche a Pasqua”

L'assessore è soddisfatto della risposta data dai siciliani

PALERMO – L’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò, annuncia che il Sicilia Express, il treno low cost natalizio che collega il Nord e il Centro Italia con l’Isola, sarà riproposto anche per le vacanza di Pasqua.

I biglietti con tariffe scontate sono andati a ruba e il treno speciale con 500 posti, che partirà da Torino il 21 dicembre, attraversando l’Italia per arrivare a Siracusa e Palermo, è andato sold out nel giro di un’ora.

“Il Sicilia Express è in piena evoluzione”, ha detto l’assessore, durante la conferenza stampa sul caro voli a Palazzo d’Orleans. “Sarà sicuramente riproposto nelle prossime festività, quelle pasquali, per essere d’aiuto ai tanti siciliani che vogliono tornare nell’Isola nei periodi in cui la mobilità è maggiormente congestionata”.

“Ma non è tutto, siamo già a a lavoro per ripeterlo subito dopo Natale. La data dovrebbe essere il 26 dicembre, e aspettiamo le determinazioni di carattere tecnico sulle autorizzazioni per l’utilizzo delle linee ferroviarie”.

Schifani: “Scommessa vincente”

“L’idea del treno dell’assessore Aricò è stata un’idea vincente – ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Naturalmente non rimarrà un’araba fenice. Il fatto che tutti i biglietti sono stati venduti in un’ora significa che il treno è stata una scommessa vincente”.

Il Sicilia Express è infatti un progetto voluto e sostenuto dall’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità che, in collaborazione con Fs Treni Turistici Italiani, ha offerto ai siciliani fuori sede l’opportunità di ritornare a casa durante le festività natalizie.