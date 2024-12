Palermo, Schifani e Aricó presentano il decreto ‘Stop al caro voli’ VIDEO

Sconto del 50% sui voli e tariffe speciali sui trasporti urbani

PALERMO – “Con la nostra battaglia sul caro voli tuteliamo il diritto dei siciliani a una mobilità economicamente sostenibile”. A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, annunciando il decreto “Stop al caro voli” durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio, a Palermo, nella sede istituzionale di Palazzo d’Orleans.

A fianco al presidente Schifani, l’assessore delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò, che rassicura i cittadini sull’efficacia delle contromisure prese dal governo regionale per contrastare l’aumento smisurato dei prezzi dei biglietti nel periodo natalizio. “È un provvedimento storico – ha detto -. Abbiamo già rimborsato oltre un milione di passeggeri. L’augurio è che i siciliani, residenti e non, possano trascorrere in famiglia le festività”