Arisa annuncia le date del tour estivo: doppia serata in Sicilia

PALERMO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche.
Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto.
Le tappe in Sicilia
Il tour farà tappa in Sicilia con due appuntamenti. Il primo sarà il 2 agosto 2026 a Zafferana Etnea (CT), all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana.
L’indomani, il 3 agosto, Arisa si esibirà a Palermo, sul palco del Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest Palermo.
Gli spettacoli sono organizzati da Puntoeacapo Srl in collaborazione con BM Produzioni Musicali e Quintosol.
Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi venerdì 13 marzo.
Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.
Arisa – Live Premiere
20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero) – NUOVA DATA;
22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT ;
29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT.
Arisa summer Tour le nuove date
28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese;
4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard;
11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi;
15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio;
19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso;
30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi;
2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino;
3 agosto 2026 – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro Verdura;
7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana;
8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini;
21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello;
29 agosto 2026 – Vicenza, Vicenza in Festival – Piazza dei Signori;
4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato;
6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio.