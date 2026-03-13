Arisa annuncia le date del tour estivo: doppia serata in Sicilia

La cantante si esibirà sulle note delle sue canzoni più famose

PALERMO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche.

Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto.

Le tappe in Sicilia

Il tour farà tappa in Sicilia con due appuntamenti. Il primo sarà il 2 agosto 2026 a Zafferana Etnea (CT), all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana.

L’indomani, il 3 agosto, Arisa si esibirà a Palermo, sul palco del Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest Palermo.

Gli spettacoli sono organizzati da Puntoeacapo Srl in collaborazione con BM Produzioni Musicali e Quintosol.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi venerdì 13 marzo.

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

Arisa – Live Premiere

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero) – NUOVA DATA;

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT ;

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT.

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese;

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard;

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi;

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio;

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso;

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi;

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

3 agosto 2026 – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro Verdura;

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana;

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini;

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello;

29 agosto 2026 – Vicenza, Vicenza in Festival – Piazza dei Signori;

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato;

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio.