VILLABATE (PA) – Un uomo, armato di pistola, ha rapinato la farmacia Caporale in via Pomara a Villabate in provincia di Palermo. L’uomo è entrato in farmacia con il volto coperto dalla mascherina e da un cappellino, ha minacciato la dipendente intimandola di consegnare l’incasso di circa mille euro.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.