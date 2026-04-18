Armatori siciliani: fermo sospeso, ma i pescherecci resteranno nei porti

La Fas annuncia un'assemblea lunedì 21 aprile

CATANIA – E’ stato sospeso il fermo del comparto pesca per scadenza dei termini, ma i pescherecci resteranno fermi nei porti. Lo rende noto la Federazione armatori siciliani (Fas) spiegando, col presidente Alfio Fabio Micalizzi, che “non è una resa, ma di un cambio di passo” per un comparto “ormai al limite della sopravvivenza economica e sociale”.

Micalizzi, in raccordo con la direzione nazionale dell’Associazione pescatori marittimi professionali, annuncia che lunedì 20 aprile si terrà un’assemblea per “definire le prossime iniziative di lotta” e saranno inviate “richieste ufficiali ai ministeri competenti e alla presidenza del Consiglio dei ministri” per “chiederemo risposte precise, non generiche”, perché, aggiunge, “il tempo delle interlocuzioni informali è finito”.

Al centro della vertenza resta il costo del carburante. “Serve – spiega Micalizzi – un tetto massimo tra 40 e 50 centesimi al litro. In un contesto economico straordinario come quello attuale, il carburante defiscalizzato per la pesca non può superare i 60-70 centesimi. Oggi paghiamo oltre 1,20 euro al litro, con punte fino a 1,40: è una condizione insostenibile che sta uccidendo le imprese”.

“Non accetteremo più – sostiene Micalizzi – misure tampone o annunci. Le promesse fatte quando si era all’opposizione devono tradursi in atti concreti. Il Governo dimostri da che parte sta: o con chi produce lavoro o con un sistema che sta portando alla chiusura centinaia di imprese. La voce dei pescatori non può più essere ignorata Senza risposte immediate, la protesta è destinata a crescere fino a diventare una vertenza nazionale”. Tra le ipotesi al vaglio dell’assemblea anche il blocco dello Stretto di Messina per il prossimo 1 maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori.