Armi, droga e controlli: i dati dell’estate criminale a Catania

Oltre 250 agenti, più le unità cinofile. I controlli del territorio disposti dagli uffici di piazza Santa Nicolella hanno dato i loro frutti.

CATANIA – Duecentocinquanta operatori della polizia di Stato più le unità cinofile. È l’imponente dispiego di uomini e mezzi che la questura di Catania ha messo in campo nella settimana appena trascorsa, con l’obiettivo di fare fronte alle contingenze di ordine e sicurezza pubblica di questa estate etnea, in collaborazione con la polizia municipale di Catania.

Fari puntati su alcune zone

I frutti dell’impegno si vedono nei risultati delle attività: ingenti quantitativi di armi automatiche, semiautomatiche, munizioni e droga rinvenuti a San Giovanni Galermo, in via Capo Passero. Senza contare i controlli in piazza Palestro, via Plebiscito, viale Della Regione, corso Martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII, lungomare del viale Artale Alagona, della Scogliera e del viale Kennedy.

Una fascia ampia di territorio urbano, laddove insistono criticità dovute o all’incidenza della presenza criminale, o alla frequentazione di cittadini o turisti che possono diventare oggetto di attività predatoria o di altre pratiche illegali.

I dati della questura di Catania

In totale sono state controllate 1006 persone e 455 veicoli. Sono state sanzionate 66 violazioni al codice della strada, tre mezzi sono stati sottoposti a sequestri amministrativi. Otto sono stati i sequestri di armi, due quelli di sostanze stupefacenti. Una persona è stata denunciata, 19 attività commerciali sono state sottoposte a controllo e quattro a vigilanza generica. Infine, 26 sono stati i detenuti agli arresti domiciliari che hanno ricevuto una visita delle forze dell’ordine.