Armi, munizioni e denaro falso, arrestato 28enne di Palermo

È stato trasportato in carcere

MARSALA (TRAPANI) – Per detenzione di arma da fuoco e munizioni clandestine, nonché di banconote false, i carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un 28enne originario di Palermo, ma residente a Menfi (Agrigento).

L’indagine, avviata dai militari della stazione di Petrosino, supportati in fase esecutiva dai colleghi di Menfi e Agrigento, è scaturita da una querela per truffa sporta da un uomo che ha dichiarato di avere venduto una moto da cross ricevendo 5500 euro in contanti, dei quali 5100, tutti in banconote da 100, sono risultati falsi.

A Menfi, poi, nell’abitazione del 28enne che ha comprato la moto, i carabinieri hanno trovato 23 banconote da 100 euro contraffatte e una pistola calibro 7.65 di fabbricazione artigianale con 16 colpi. Dopo la convalida, l’arrestato è stato rinchiuso in carcere.