Affidamento per Aron, il pitbull bruciato dal padrone: “È fortissimo”

Le ultime dalla Lav

PALERMO – La Lega anti vivisezione ha ottenuto l’affido di Aron, il pitbull bruciato dal padrone a Palermo. “Grazie al lavoro incessante del nostro ufficio legale, non lo lasciamo solo e continueremo a portare avanti la nostra battaglia per lui e per tutti coloro che in questo momento sono in pericolo”, dicono dall’associazione.

“Aron è fortissimo”

Il cane si trova in una clinica di Palermo e sta lottando per continuare a vivere: anche le spese veterinarie, oltre a quelle legali, sono a carico della Lav. “Grazie a tutti coloro che stanno denunciando e che ci stanno sostenendo – dice la Lav -. Come sta Aron? È fortissimo. Non ci aspettavamo che superasse la notte. Sta lottando per vivere e i medici lo stanno aiutando come possono”. Il padrone di Aron, nel frattempo, è stato denunciato.