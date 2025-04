Arpa Sicilia, via libera alla stabilizzazione del personale precario

L'emendamento nel decreto sulla Pubblica amministrazione

PALERMO – Entro il 31 dicembre 2026 prenderà ufficialmente il via la stabilizzazione del personale precario dell’ARPA Sicilia. La misura è prevista, tra gli altri provvedimenti, dall’emendamento 8.41 al decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, appena approvato. L’emendamento porta la firma del responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno, Carolina Varchi, e del Commissario regionale FDI Sicilia, Luca Sbardella.

“Si tratta di un’iniziativa frutto di lunghe interlocuzioni con i Ministeri competenti che abbiamo fortemente voluto per garantire tutele concrete e il giusto riconoscimento a tutto quel personale che, in questi anni, ha lavorato con impegno e dedizione per la protezione dell’ambiente in Sicilia”, hanno dichiarato i parlamentari Carolina Varchi e Luca Sbardella.

Valorizzazione del personale qualificato

I parlamentari hanno sottolineato che si tratta di “figure professionali altamente qualificate, che hanno acquisito competenze specifiche e know-how fondamentali per il corretto funzionamento dell’Agenzia e per la tutela del nostro patrimonio ambientale.”

Il provvedimento è frutto di una collaborazione sinergica con il dirigente Vincenzo Infantino e con l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, che di recente aveva parlato di aumentare i fondi all’Arpa. Si inserisce nel piano triennale dei fabbisogni di personale.