Arrestati e condannati per contrabbando, sconti di pena in appello

Oltre 23mila tonnellate di sigarette estere sarebbero arrivate, via mare, dalla Tunisia

PALERMO – Riducendo la pena a sette imputati e assolvendone uno, la terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato nel resto la sentenza emessa con rito abbreviato, il 22 dicembre 2022, dal gup Giuliano Castiglia nel processo a dieci persone rimaste coinvolte nell’indagine “Blue Wave” condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dai magistrati degli uffici italiani di “Eppo”, la Procura europea che indaga sui reati che “edono gli interessi finanziari dell’Ue.

Secondo l’accusa, tra il maggio 2019 e novembre 2021, oltre 23mila tonnellate di sigarette estere sarebbero arrivate, via mare, dalla Tunisia sulle coste tra Marsala, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Per, poi, essere vendute sui banchi del mercato palermitano di Ballarò. L‘evasione d’imposta sarebbe stata di oltre 10 milioni di euro.

Le pene

In primo grado, la pena più severa (8 anni e 2 mesi) era stata per Bartolomeo Bertuglia, 57 anni, di Campobello di Mazara, sottufficiale in servizio alla Capitaneria di Porto di Palermo, arrestato per contrabbando il 9 novembre 2021, a cui la pena è stata ridotta a 5 anni e 8 mesi. Sconti di pena anche per Antonino Lo Nardo, 50 anni, di Palermo (da 7 anni e mezzo a 5 anni), ritenuto ai vertici dell’organizzazione, Mehdi Ammari, Francesco Bertuglia, fratello di Bartolomeo, Fabio Bruno, Alfredo Caruso, Giulio Di Maio e Mohamed Hassen Hamza. Confermati 5 anni e 4 mesi a Vito Agnello. Annullate diverse pene pecuniarie.

Tra i condannati dal gup Castiglia, è stato assolto solo Giacomo Giuseppe Licata, 59 anni, di Campobello di Mazara, al quale, in primo grado, erano stati inflitti. A difenderlo è stato l’avvocato Luigi Pipitone, del foro di Marsala.