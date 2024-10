Arrestato agente del carcere di Giarre e vicesindaco di Itala

Un'inchiesta condotta dalla Procura di Catania

CATANIA – Arrestato l’ormai ex vicesindaco di Itala (nel Messinese), Carmelo Palo, a seguito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Catania. I contorni della vicenda non si conoscono ancora ma ad essere chiaro è la sceneggiatura che ha caratterizzato le ultime ore. Gli agenti della Squadra mobile hanno, infatti, fermato il 43enne amministratore del comune peloritano.

Quello che emerge da una primissima ricostruzione dei fatti, è che Carmelo Palo sarebbe stato coinvolto in un’attività d’indagine che riguarda il suo ruolo di agente penitenziario a Giarre. Per la cronaca, il sindaco di Itala, Laudini, ha già proceduto alla sostituzione in giunta.

Per la cronaca, il fermo è arrivato ad Assisi dove sindaco e vicensidaco si erano recati per l’omaggio al Santo Patrono d’Italia, San Francesco.