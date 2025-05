L'operazione è stata condotta dai reparti della polizia, con l'ausilio dei cani-poliziotto

CATANIA – I controlli del 1 maggio a Catania hanno portato a sequestrare circa 300 dosi di cocaina, marijuana, hashish, ecstasy e crack, in città. Si è chiuso così il servizio straordinario che ha visto impegnati diversi poliziotti della Questura, della Polizia locale e del Corpo forestale. A vigilare dall’alto c’era anche l’elicottero del Reparto Volo di Reggio Calabria.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata prevalentemente nelle zone di maggior afflusso di giovani, come il litorale della Playa, e nei punti di ingresso ed uscita dalla città, con posti di controllo fissi e dinamici che hanno permesso di identificare complessivamente oltre 300 persone e di controllare 60 mezzi, tra i quali anche autobus del trasporto privato e pubblico.

I cani-poliziotto che trovano la droga

In particolare, grazie all’infallibile fiuto dei cani-poliziotto, Ares e Maui, all’interno degli autobus, sono state rinvenute centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, circa 300, prevalentemente di marijuana e hashish, ma anche di cocaina, ecstasy e crack. Ulteriori 200 dosi di droga sono state rinvenute e sequestrate anche a seguito del controllo di auto e scooter.

A seguito di tali controlli, i poliziotti hanno provveduto a sanzionare 17 persone per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, segnalandole alla Prefettura. Due ragazzi catanesi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché trovati in possesso di coltelli Alla richiesta di chiarimenti, i due giovani hanno risposto ai poliziotti di averli portati “per sicurezza”, senza rendersi conto della gravità della loro condotta e delle loro parole.

Tre arresti per spaccio

La Squadra a Cavallo ha controllato il boschetto della Playa preso d’assalto da migliaia di cittadini e turisti, controllando il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento all’interno e la libera fruizione degli spazi comunali. Le moto d’acqua della Polizia di Stato hanno sorvegliato tutto il litorale della Playa, non rilevando criticità, pur rimanendo sempre vigili e pronte a soccorrere eventuali bagnanti in difficoltà.

Alcuni agenti della Squadra Mobile si sono mimetizzati tra i partecipanti alle feste organizzate da alcuni stabilimenti balneari, cogliendo in flagranza di reato 3 spacciatori, ossia due catanesi di 31 e 27 anni e un 19enne del calatino, sorpresi mentre cedevano droga ad alcuni ragazzi. I tre pusher sono stati trovati in possesso di ecstasy, cocaina, hashish e marijuana e, pertanto, sono stati arrestati. Informato il PM di turno, i tre saranno processati con rito direttissimo.

Cinque denunciati per rissa in un lido

La proficua e consolidata collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale ha permesso, inoltre, di bloccare sul nascere una rissa, all’uscita di un lido, tra 5 giovani catanesi, i quali sono stati identificati. La perquisizione dei loro mezzi ha consentito di trovare a bordo di un’auto due mazze da baseball. I cinque giovani sono stati denunciati per rissa, e uno di loro, il proprietario dell’auto, è stato denunciato anche per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Sempre all’esterno di alcuni locali del litorale della Playa, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno sanzionato 2 ambulanti trovati a vendere sostanze alcoliche e, per questa ragione, nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per 14 mila euro circa, mentre le bevande sono state sequestrate.

Una raffica di multe per infrazioni varie

Un altro significativo intervento di controllo ha riguardato l’osservanza delle prescrizioni del Codice della strada. In totale, i poliziotti della Questura e della Polizia Stradale e gli agenti della Polizia Locale hanno accertato 100 gravi violazioni alla normativa da parte di automobilisti e motocilisti indisciplinati.

Nello specifico, le infrazioni hanno riguardano la guida senza casco protettivo, la guida senza patente, senza copertura assicurativa e per divieto di sosta. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo 42 motoveicoli e si è proceduto al sequestro di 16 mezzi.

I monopattini abbandonati selvaggiamente

Inoltre, sono stati rimossi 50 monopattini lasciati in strada in modo irregolare con grave pericolo per la circolazione. Al riguardo, sono state elevate le relative sanzioni all’azienda proprietaria dei monopattini che potrà rivalersi sugli effettivi utilizzatori del monopattino.

A seguito degli accertamenti eseguiti sul posto con il precursore drug test, in dotazione all’Ufficio Sanitario della Questura, sono stati denunciati 4 soggetti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre 7 soggetti sono risultati positivi all’alcol test e, pertanto, sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcool. Un uomo di nazionalità gambiana, fermato alla guida di un motociclo risultato rubato, è stato denunciato per ricettazione.