Si è svolta l'udienza dinanzi al Tribunale della Libertà

CATANIA – Settantadue ore, tre giorni, per un verdetto atteso, destinato ad avere risvolti anche sul piano politico. Si attende per lunedì – anche se tecnicamente potrebbe arrivare prima – la pronuncia del Riesame su Giuseppe Castiglione, il deputato regionale arrestato per voto di scambio politico mafioso nella cosiddetta “operazione Mercurio”. Al Riesame si è rivolto l’avvocato di Castiglione, il penalista Salvo Pace.

L’udienza, dinanzi al Tribunale di Libertà di Catania, si è svolta ieri. E la difesa ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. All’udienza del Riesame era presente anche il pm Raffaella Vinciguerra, che sostiene le ragioni dell’accusa. L’ordinanza è stata emessa dal gip su richiesta della Dda.

L’autodifesa di Castiglione

Castiglione, si ricorda, già componente della commissione antimafia dell’Ars, non si è dimesso da parlamentare regionale. Si è dimesso invece dalla commissione e dal Gruppo ‘popolari e autonomisti’ e dalle commissioni legislative di cui era componente (Affari istituzionali e Antimafia).

Dinanzi al gip Anna Maria Cristaldi, l’indagato si era difeso dopo l’arresto respingendo le accuse. Mai, aveva sostenuto il deputato dinanzi al Gip, avrebbe avuto a che fare con persone vicine al clan Santapaola-Ercolano, se l’avesse anche solo immaginato. Comunque i due suoi co-indagati, secondo lui, non gli avrebbero chiesto in nessuna occasione nulla di strano.

La tesi dell’accusa

L’accusa invece sostiene che Castiglione avrebbe ricambiato il sostegno elettorale con l’affidamento di “lavori pubblici e di servizi pubblici, tra cui quello dei servizi funebri connessi alla gestione del Cimitero di Catania, nonché l’apertura di una nuova agenzia di onoranze funebri”.

Ma adesso la parola passa al Riesame. E sarà già uno snodo cruciale per l’inchiesta.