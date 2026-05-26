 Palermo, allerta caldo: bollino giallo dalla Protezione Civile
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Arriva il vero caldo, bollino giallo per la città di Palermo

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In altre città l'allerta sarà maggiore
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PALERMO – La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso valido dalla mezzanotte del 27 maggio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 31 gradi centigradi ed un livello 1 per il rischio di ondate di calore (colore giallo). È previsto anche un rischio incendi con livello di allerta arancione.

Il capoluogo siciliano non sarà la sola città con l’allerta per il caldo perché il Ministero della Salute ha diffuso un bollettino che riguarda Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, tutte con bollino arancione.

Bollino rosso per giovedì

Giovedì 28 le temperature aumenteranno ancora e per alcune città è scattato il bollino rosso. Si tratta di: Bologna, Firenze, Roma e Torino.

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