Arriva la vigilanza h24 per la Fiera del Mediterraneo

La mossa contro furti e danneggiamenti

PALERMO – Fino al prossimo gennaio 2026 l’area della Fiera del Mediterraneo avrà una vigilanza diurna e notturna. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale che ha affidato a Metro Service e Sicurtransport il presidio continuativo a “tutela del patrimonio comunale e della sicurezza degli spazi”. Il costo complessivo sarà di 65 mila euro.

“Dopo i numerosi atti di vandalismo e furti registrati nei mesi scorsi – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti – l’adozione dell’affidamento del presidio nell’area della Fiera è stato un passo necessario e non più rinviabile, questo anche per le varie occupazione abusive che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Si tratta, quindi, di un primo passo verso un piano più ampio di recupero e valorizzazione dell’area fieristica, di un segnale chiaro a difesa di questo patrimonio che non può più essere ancora uno spazio dimenticato ma – come è nel percorso di lavoro che stiamo effettuando – un luogo attivo, sicuro ed aperto per la città ed per i palermitani con nuove prospettive e progettualità legate allo sviluppo economico e sociale”.