Ars, approvata la norma sulle onoranze funebri: “Meno burocrazia”

Intravaia: “Procedure più snelle per trasporti, tumulazioni e aperture delle case funerarie”

PALERMO – L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la norma che allinea la disciplina siciliana sulle onoranze funebri a quella nazionale, introducendo misure di semplificazione amministrativa per imprese e cittadini.

A darne notizia è il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, promotore del provvedimento. “Grazie a questo intervento legislativo – afferma Intravaia – saranno snellite le procedure autorizzative da parte delle Asp sul trasporto e la tumulazione, oltre a semplificare gli iter per l’apertura di nuove case funerarie”.

Secondo il parlamentare regionale, la norma punta a rendere più autonome le agenzie di onoranze funebri e, allo stesso tempo, a ridurre il peso degli adempimenti burocratici per le famiglie.

“Si tratta di una norma che ho voluto con determinazione e a cui ho lavorato in sinergia con l’assessorato regionale della Salute, con l’Osservatorio epidemiologico della Regione e con l’Asp di Palermo – aggiunge Intravaia –. Il risultato concreto è duplice: rendere più autonome le agenzie di onoranze funebri, ma anche andare incontro alle famiglie del defunto, sgravandole dalle incombenze burocratiche in un momento particolarmente doloroso”.

Il provvedimento introduce quindi un adeguamento normativo destinato a semplificare i rapporti tra imprese del settore, aziende sanitarie e cittadini.