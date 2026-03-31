Ars, approvate le variazioni di bilancio: sbloccati 1,8 miliardi di euro

Schifani in Aula, presiedeva Galvagno. Approvato anche il bilancio consolidato

PALERMO – Con 37 voti favorevoli, due contrari e 19 astenuti, l’Ars ha approvato le variazioni di bilancio, che liberano 1,8 miliardi di euro. In aula era presente il governatore Renato Schifani, presiede la seduta il presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno. Approvato anche il bilancio consolidato

Ars, approvato il bilancio consolidato

Col voto contrario di Pd, M5s, ScN e Ismaele La Vardera l’Ars ha approvato il bilancio consolidato della Regione per il 2024.

Sui 136 soggetti che compongono il gruppo amministrazione pubblica (Gap), comprensivo della platea degli enti, degli organismi strumentali e delle società controllate e partecipate, il documento ne ha consolidati 93. Il patrimonio netto – la ricchezza del gruppo di consolidamento al netto delle passività, costituita dalla dotazione patrimoniale, dalle riserve e dal risultato economico d’esercizio di gruppo – risulta pari 6,39 miliardi, con un sensibile incremento rispetto ai 3,06 miliardi del 2023. I componenti positivi della gestione (proventi e ricavi) si attestano a 23,81 miliardi, consolidando il trend del 2023: 23,57 miliardi. Quelli negativi (costi inerenti la gestione ordinaria, sia tipica degli enti pubblici sia quella relativa all’acquisizione di beni e servizi) ammontano a 19,41 miliardi, in lieve flessione rispetto al 2023 (19,56 miliardi).

Il risultato di esercizio

Il risultato d’esercizio di gruppo si attesta a 3,47 miliardi, inferiore rispetto ai 4,01 miliardi dell’anno precedente. L’esposizione debitoria complessiva risulta pari a 14,14 miliardi, con una riduzione dei debiti da finanziamento di 6,23 miliardi, in continuità con il decremento avviato nel 2023 rispetto ai 6,74 miliardi del 2022. L’apporto delle società e degli enti strumentali al risultato economico consolidato, al netto dei dati della capogruppo Regione, si attesta a 97,6 milioni: differenziale tra l’utile della sola Regione (3,37 miliardi) e il corrispondente valore consolidato di gruppo (3,47 miliardi); nel 2023 era 219,8 milioni.

Dei 93 soggetti pubblici consolidati, 54 registrano un utile di esercizio, 39 una perdita.