Ars, Calderone si dimette e stacca il ticket per Roma

Ecco come cambia la geografia di Sala d'Ercole.

PALERMO – Il deputato azzurro Tommaso Calderone si è dimesso: opterà per lo scanno di Montecitorio. La decisione era nell’aria da qualche giorno al netto delle dichiarazioni ufficiali. Al suo posto, già nel giro di una settimana, subentrerà l’ex assessore Bernadette Grasso. L’addio di Calderone a sala d’Ercole avrà nell’immediato non poche conseguenze sullo scontro a distanza tra i due gruppi forzisti in termini almeno numerici. Grasso dovrebbe infatti aderire al gruppo Forza Italia all’Ars guidato da Stefano Pellegrino. Il gruppo guidato da Michele Mancuso resterebbe inchiodato a quota tre deputati e dovrebbe chiedere una deroga (come da consuetudine) per non scomparire dai radar di Sala D’Ercole.