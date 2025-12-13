L'iniziativa nel centenario della nascita dello scrittore

Palermo – “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Palazzo Reale una giornata dedicata ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita, un autore che ha dato voce alla nostra isola come pochi altri e che continua a parlarci con una forza straordinaria attraverso le sue opere”. Lo ha detto Marianna Caronia, presidente della commissione Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana.

Caronia è promotrice dell’iniziativa che stamattina si è svolta a Palazzo Reale, per la celebrazione del Centenario Camilleri, organizzata insieme con il ‘Fondo Andrea Camilleri’ e il ‘Comitato nazionale Camilleri 100’. Una manifestazione ricca di contributi, tra letteratura, memoria e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

“Un impatto profondo nella costruzione dell’identità siciliana”

“Celebrare Camilleri all’interno della Biblioteca dell’Ars – prosegue Caronia – significa riconoscere l’impatto profondo che i suoi libri hanno avuto nella costruzione dell’immaginario collettivo e dell’identità siciliana. Le biblioteche sono luoghi vivi, che custodiscono e diffondono conoscenza: è per noi motivo di grande responsabilità e orgoglio rendergli omaggio proprio qui”.

L’evento ha previsto: gli interventi istituzionali dei rappresentanti dell’Ars; la presentazione del numero di Kalós dedicato a “Andrea Camilleri. Otto passeggiate nel suo mondo di carta”, alla presenza del direttore editoriale e degli studiosi coinvolti; la presentazione e proiezione del video realizzato dalla Biblioteca dell’Ars per il centenario; e, momento di particolare significato, un videomessaggio di saluti della figlia di Andrea Camilleri, Andreina, che ha offerto un contributo affettivo e familiare al ricordo dello scrittore.

“Ringrazio – conclude Caronia – tutti i relatori e i membri della Commissione Biblioteca per il lavoro svolto. Continueremo a rafforzare il ruolo della Biblioteca dell’Ars come spazio di cultura, ricerca e incontro, aperto alla comunità e attento alla promozione della nostra identità”.