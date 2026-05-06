Commissione approva l’emendamento per dire stop ai doppi incarichi

Di Paola: "Mai più casi Croce o Faraoni"

PALERMO – “Da sempre diciamo che la politica deve stare fuori dalla sanità e così è stato votato oggi in commissione Affari istituzionali dell’Ars. È stato approvato infatti il nostro emendamento che regola l’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, nello specifico quelli di direttore generale, direttore sanitario o amministrativo nelle Asp che diventano incompatibili con le cariche di sindaco, di componente delle giunte comunali e regionali, di consiglieri comunali o di circoscrizione. Tradotto, significa, mai più casi Croce e mai più casi Faraoni” lo dice il coordinatore regionale del M5s e vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola.

“Abbiamo iniziato a smantellare la commistione tra sanità e politica impedendo il conferimento degli incarichi di vertice della nostra sanità ad uomini e donne di partito”.

“È assurdo che un assessore, pur se di un Comune piccolo – spiega Di Paola – possa contemporaneamente fare il direttore generale di una Asp, quando dovrebbe occuparsi della sua città, o che il direttore di un’azienda sanitaria diventi assessore regionale alla Salute, rivestendo simultaneamente i panni di controllore e controllato. Dopo il parere favorevole e unanime di tutta la commissione, cui esprimo ringraziamento, la partita adesso si sposterà in Aula dove noi continueremo a tenere la barra dritta nell’interesse esclusivo dei cittadini siciliani”.