 Ars, approvato l'emendamento per dire stop ai doppi incarichi
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Commissione approva l’emendamento per dire stop ai doppi incarichi

Commissione Affari istituzionali Ars
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Di Paola: "Mai più casi Croce o Faraoni"
PALAZZO DEI NORMANNI
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1 min di lettura

PALERMO – “Da sempre diciamo che la politica deve stare fuori dalla sanità e così è stato votato oggi in commissione Affari istituzionali dell’Ars. È stato approvato infatti il nostro emendamento che regola l’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, nello specifico quelli di direttore generale, direttore sanitario o amministrativo nelle Asp che diventano incompatibili con le cariche di sindaco, di componente delle giunte comunali e regionali, di consiglieri comunali o di circoscrizione. Tradotto, significa, mai più casi Croce e mai più casi Faraoni” lo dice il coordinatore regionale del M5s e vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola.

Abbiamo iniziato a smantellare la commistione tra sanità e politica impedendo il conferimento degli incarichi di vertice della nostra sanità ad uomini e donne di partito”.

“È assurdo che un assessore, pur se di un Comune piccolo – spiega Di Paola – possa contemporaneamente fare il direttore generale di una Asp, quando dovrebbe occuparsi della sua città, o che il direttore di un’azienda sanitaria diventi assessore regionale alla Salute, rivestendo simultaneamente i panni di controllore e controllato. Dopo il parere favorevole e unanime di tutta la commissione, cui esprimo ringraziamento, la partita adesso si sposterà in Aula dove noi continueremo a tenere la barra dritta nell’interesse esclusivo dei cittadini siciliani”.

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