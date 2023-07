Ars, contributi a pioggia per sagre e feste: tutti i finanziamenti

Nella lista una pletora di realtà. Tutto rigorosamente bipartisan.

PALERMO – Arriva una grandinata di contributi, rigorosamente bipartisan, elargiti dalla presidenza dell’Ars. Sono 502 i finanziamenti (che sfiorano il milione di euro) pianificati negli ultimi sette mesi.

Il “tesoretto” per i territori

La presidenza infatti dispone di un tesoretto, previsto dal regolamento dell’Ars, destinato a finanziare iniziative culturali e di promozione culturale, che puntualmente viene suddiviso sui territori su indicazione dei deputati di riferimento e previo benestare del presidente dell’assemblea. L’orientamento del presidente Gaetano Galvagno è quello di finanziare anche con piccole somme più iniziative. La lista (che si può consultare sulla sezione trasparenza del sito della Regione) è aggiornata al 13 giugno.

Sagre e feste patronali

A beneficiare dei contributi c’è una pletora di associazioni, sagre (come i 2000 euro per il festival del tarallo di Racalmuto e per la quinta Edizione Sikaru – L’arte della birra di Termini Imerese), feste patronali (come quella di San Calogero a Naro che incassa 4000 euro o quella di Santa Rosalia a Santo Stefano di Quisquilia che ne prende 3000) e squadre di calcio (ad esempio l’Ads Rinnovamento di Palermo ottiene 3000 euro, la polisportiva Pompei di Messina 1000).

Territori e deputati di riferimento

Scorrendo la lista dei contributi (284 negli ultimi due mesi) c’è un po’ di tutto, finanziamenti che vanno dai mille ai quindicimila euro (come quelli elargiti al festival internazionale del fumetto di Catania). Nove finanziamenti riguardano Paternò, la città del presidente Galvagno. Si passa di 2000 euro per la Pro Loco ai 3000 per la XIV Edizione Nazionale Premio Idria ai 7000 per il Comune. Una goccia nel mare magnum degli oltre 500 contributi elargiti che coprono tutta la geografia dell’Ars.

Si passa dai 7.000 euro per il Carnevale dello Jonio a Santa Teresa Riva, comune guidata dall’ex deputato Danilo Lo Giudice, delfino di Cateno De Luca ai 4000 euro destinati al comune di Cerda, paese d’origine del deluchiano Salvatore Geraci fino ai 3.500 euro per la Festa d’Inverno Natale 2022 del comune di Partanna amministrato dal deputato di Fratelli d’Italia Nicolò Catania. Risorse che nel corso di questa legislatura si stanno suddividendo tra tutti i deputati dei territori ma anche a singole associazioni senza sponsor politico (come confermano da Palazzo).