Ars, ddl Province: il testo approda in commissione

Pace e Abbate: "Via libera per l'aula e voto a settembre"

PALERMO – Domani il Ddl Province che dovrà portare alla riforma del sistema elettorale in Sicilia arriverà in I commissione Affari istituzionali dell’Ars. A darne notizia, il capogruppo della Dc, Carmelo Pace, e il presidente della I Commissione, Ignazio Abbate.

“Il termine per presentare gli emendamenti è scaduto e domani il testo arriverà in I Commissione, dove sarà, poi, esitato. Quest’ultimo passaggio avverrà prima della chiusura estiva, fissata per il prossimo 5 agosto. Subito dopo, sarà incardinato dall’Aula per l’esame e il voto finale, che si prevede possano avvenire già a settembre, alla ripresa dei lavori”, dichiarano i due parlamentari.

“Tornare a rinnovare questi organi – proseguono – vuol dire ridare dignità alle istituzioni e responsabilizzare una nuova classe dirigente vicina ai territori, e, farlo subito, significa rilanciare l’azione amministrativa e di sviluppo nel più breve tempo possibile”.