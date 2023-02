Ars, De Luca (M5s): “Autonomia differenziata, noi pronti alla guerra”

Il deputato regionale pentastellato a Schifani: "Si tolga la casacca di partito"

“Chi tra i siciliani in cabina elettorale ha guardato a destra ora è servito: via il reddito di cittadinanza che tante famiglie ha salvato dalla fame, via il 110% che aveva risollevato le sorti dell’edilizia e il PIL nazionale. E ora dentro il disegno di legge sull’autonomia differenziata, varato dal consiglio dei ministri con la complicità del ministro Musumeci che rischia di diventare la pietra tombale sul futuro delle regioni del Sud e della Sicilia che saranno ulteriormente penalizzate in termini di diritti sociali, scuola e servizi. Per fortuna il cammino parlamentare dell’obbrobrio legislativo partorito da Calderoli è lungo, cercheremo di farlo diventare il più tortuoso possibile, mettendo in atto tutti gli strumenti legali a nostra disposizione”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

De Luca: “Schifani si tolga la casacca di partito”

“Schifani non sia tiepido e prenda posizione netta contro questa sconcezza – continua De Luca – si tolga per un attimo la casacca di partito e dica con chiarezza se è a favore o contro questa legge che può solo danneggiare ulteriormente i siciliani”.

“Non escludiamo il ricorso alle piazze”



“Non escludiamo – conclude Antonio De Luca – il ricorso alle piazze, per le quali occorre il coinvolgimento di tutti i parlamentari meridionali, a prescindere della casacca che indossano. I cittadini che li hanno votati pretendono che si difendano i loro interessi, non quelli dei partiti, a maggior ragione se gli interessi sono quelli dei partiti del Nord”.