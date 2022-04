Ars, dieta mediterranea: via libera all’articolato del ddl

L'ultima seduta prima della pausa pasquale.

PALERMO – L’Ars ha approvato l’articolato del disegno di legge per il “riconoscimento e promozione della dieta mediterranea”. Manca solo il voto finale, ma al momento manca il numero legale.

L’aula sta procedendo così all’esame di un altro ddl, “disposizioni per l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica”

Manca il numero legale: seduta rinviata

Sono stati rinviati dopo Pasqua i lavori dell’Ars. A rallentare l’attività parlamentare i tanti banchi vuoti, come ormai accade da un po’. Dopo avere approvato l’articolato del ddl sulla dieta mediterranea, la vice presidente Angela Foti ha preso atto della mancanza del numero legale a sala d’Ercole e rinviato il voto finale, così come sono stati rinviati gli altri ddl all’ordine del giorno anche per l’assenza in aula degli assessori Daniela Baglieri e Mimmo Turano ma in questo caso su richiesta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro, presente in aula in rappresentanza del governo. L’aula tornerà a riunirsi martedì prossimo alle 16.