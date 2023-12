Ars, Galvagno: “No al clima d’odio in aula. Manovra anche il 5 gennaio”

Il presidente dell'Assemblea regionale è intervenuto in conferenza stampa

PALERMO – Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, è intervenuto in conferenza stampa per i tradizionali auguri di fine anno con i giornalisti parlamentari e ha parlato anche della manovra finanziaria.

“Finanziaria anche il 5 gennaio”

“La Presidenza dell’Ars vuole semplicemente facilitare il percorso della manovra finanziaria, l’aula può durare 20 giorni ma anche 2 giorni, dipende dal clima che si istaura. Ricordo che le variazioni di bilancio le abbiamo approvate in un’ora e mezza. Possiamo evitare di lavorare di sabato e domenica, dipende da noi. A mio avviso l’esercizio provvisorio va scongiurato, poi possiamo approvare la manovra il 31 dicembre e vincere la Coppa dei Campioni, ma possiamo approvarla anche il 5 gennaio e comunque avremmo vinto ugualmente”, afferma.

“No al clima d’odio in aula”

“Come presidente, potrei contingentare i lavori non sulla base del regolamento parlamentare ma della Costituzione oppure si potrebbe fare leva, se si può fare, sulla fiducia da porre agli emendamenti: ma serve creare un clima d’odio in aula? La risposta per me è no. Siamo in grandissima sintonia col governo Schifani – ha aggiunto Galvagno – Non possiamo approvare la nostra manovra prima di quella nazionale. Si vuol fare il primo della classe? Bene, ma prima vediamo se la legge nazionale ci sblocca le risorse, anche se nella manovra le abbiamo accantonate. Se vogliamo avere tutte le risorse disponibili dobbiamo aspettare. Per dare un ordine quindi si deve aspettare il voto della manovra di bilancio di Roma. Non deve essere la vittoria di Pirro”.