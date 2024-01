Ars, Galvagno: possibile la riforma delle Province anche subito

Il presidente del Parlamento siciliano assicura che si può procedere col voto

PALERMO – “Io penso che si possa esaminare in questa fase anche la riforma delle Province. Ho avuto interlocuzioni a Roma e sono stato rassicurato sul fatto che potremmo andare avanti con il voto. Ovviamente bisogna valutare la qualità della legge che approveremo, ma questo è un discorso che vale in generale”.

Lo ha detto al Gds il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, rispondendo alle parole del capogruppo del suo partito, Giorgio Assenza, il quale aveva affermato che fino a quando a Roma non verrà abrogata la legge nazionale che trasformava le Province in associazioni di Comuni non si possa approvare un testo che va in direzione diversa, chiedendo quindi di partire dalla sanatoria lungo le coste.