Ars, il presidente Galvagno: “Faremo conoscere il Palazzo agli studenti”

L'intervento durante il corso di formazione per giornalisti: "Partiremo dalle scuole"

Fare conoscere il Palazzo e l’attività parlamentare agli studenti. E’ lo spirito di alcune iniziative su cui stanno lavorando la Presidenza dell’Assemblea regionale e la segreteria generale dell’Ars. Ad anticipare il

progetto di coinvolgere gli studenti per fornire alcune nozioni fondamentali è stato stamani il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, durante il corso di formazione per giornalisti che si è tenuto in sala Mattarella.

Il saluto di Galvagno ai giornalisti

Il presidente dell’Ars è intervenuto nel corso dei lavori per un saluto ai giornalisti. Il corso è stato dedicato all’iter della manovra finanziaria, la funzione dei gruppi parlamentari e il ruolo dei cronisti alla Camera e al Senato: a organizzarlo l’Associazione stampa parlamentare siciliana d’intesa con la segreteria generale

dell’Ars e con l’avallo dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.



Tra i presenti i consiglieri Balistreri e Lo Verde

Presente il presidente dell’Ordine di Sicilia, Roberto Gueli. Le lezioni sono state svolte dai consiglieri Michele Balistreri e Valeria Lo Verde, dal giornalista parlamentare dell’ANSA Francesco Bongarrà e dal giornalista Antonio Lo Verde.