Palazzo dei Normanni, la Cassazione: Primavera torna deputato all’Ars

L'esponente etneo andrà a sedere tra gli autonomisti

CATANIA – Santo Primavera rientra all’Assemblea regionale siciliana e lo fa dalla porta principale. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine, infatti, a una delle contese elettorali più lunghe e complesse scaturite dalle votazioni del settembre 2022, quando Primavera era in corsa nella lista “Sud chiama Nord”, il soggetto fondato da Cateno De Luca.

Il verdetto emesso dai giudici ermelli sancisce il cambio di guardia tra i banchi della rappresentanza catanese. Il democristiano Salvo Giuffrida dovrà lasciare lo scranno, concludendo una vicenda giudiziaria che nelle prime battute aveva coinvolto anche Davide Vasta, attuale sindaco del comune ionico-etneo Riposto, la cui elezione era stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Palermo.

“Abbiamo atteso confidando sempre nell’ordinamento giudiziario italiano e la giustizia ha finalmente prevalso”, ha commentato a caldo Primavera, dedicando il traguardo alla memoria del padre.

Il neo-deputato ha condiviso il risultato con il suo legale, Andrea Nunzio Russo, e con i riferimenti politici Antonio Scavone e Raffaele Lombardo, figure con cui ha iniziato il proprio impegno già nel 1999.

A differenza della precedente parentesi all’Ars, trascorsa nel Gruppo Misto, questa volta Primavera ha annunciato un’adesione che non lascia spazio a incertezze: “Lavorerò con i colleghi del gruppo del Movimento per l’Autonomia per rilanciare la vocazione autonomista e statutaria della nostra Regione”.

Il ritorno a Palazzo dei Normanni consolida una lunga carriera politica radicata nel territorio etneo. Santo Primavera, avvocato di Acireale, vanta nel curriculum anche l’elezione nel Consiglio provinciale di Catania.