Ars, la Commissione bilancio approva i primi 8 articoli

Via libera ai contributi alle imprese e al fondo per l'editoria

PALERMO – Si è concluso il primo giorno di lavori in commissione Bilancio dell’Ars. Su 28 articoli che compongono il testo del disegno di legge della manovra 2026-2028, ne sono stati approvati otto (1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18).

Via libera ai contributi alle aziende che assumono a tempo indeterminato: in particolare l’articolo 1 destina incentivi alle piccole imprese; l’articolo 2 è rivolto invece alle medie e grandi. In questo caso, verranno concessi contributi a fondo perduto per la realizzazione “di progetti di investimento iniziale”. In totale, entrambe le norme mettono sul piatto 200 milioni solo per il 2026: 150 milioni per le piccole imprese e altri 50 per le medie e grandi. Alla base di entrambe le misure c’è il principio della decontribuzione. Per quanto riguarda l’articolo 2, l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, si è impegnato, su sollecitazione dei deputati Marianna Caronia (Noi Moderati) e Dario Safina (Pd), di dare incentivi aggiuntivi per le assunzioni dei soggetti svantaggiati, delle donne e degli over 50.

Via libera anche all’articolo 3 sul South working: contributi a fondo perduto per le aziende attive oltre lo Stretto, per favorire il lavoro da casa e far tornare i siciliani emigrati. Approvato anche l’articolo 6 che, a partire dal primo gennaio e fino al 31 dicembre 2028, taglia del 25 per cento il bollo auto sulle nuove immatricolazioni alle società di noleggio di autovetture, con particolari requisiti. Un articolo sul quale il Movimento 5 Stelle ha promesso di fare battaglia in Aula, perché considerato sospetto.

Torna anche il contributo agli editori, norma bocciata dai franchi tiratori un mese fa nella manovra quater. Rispetto al testo originario, è stato approvato un emendamento che allarga la platea del plafond anche alle emittenti radiofoniche; con un’altra norma è stato specificato che il plafond verrà dato “previo avviso pubblico”; altra novità riguarda anche il fatto che le aziende destinatarie del Fondo dovranno avere almeno due giornalisti contrattualizzati o “giornalisti soci lavoratori di cooperative giornalistiche”.

Approvati infine gli articoli 9 sui disabili gravissimi, il 14 sulla cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive e il 18 che concede contributi straordinari ai parchi archeologici, al fine di attuare gli interventi di diserbo e prevenzione incendi, per il triennio 2026/2028. Prevista una spesa di un milione l’anno. La commissione Bilancio tornerà a riunirsi martedì prossimo.