 Ars, Galvagno rinvia il ddl sulle variazioni di bilancio
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Ars, maggioranza assente: Galvagno rinvia il ddl sulle variazioni di bilancio

Ars presiede Galvagno
Critiche da parte dei capigruppo di Pd e M5s
PALAZZO DEI NORMANNI
di
1 min di lettura

PALERMO – Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha accantonato il ddl di variazioni del bilancio rinviandolo alla prossima settimana per le troppe assenze in aula tra le firme della maggioranza, evitando così un’eventuale bocciatura che avrebbe procurato un problema al governo.

L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino aveva chiesto la sospensione dei lavori, ma Galvagno ha mantenuto aperta la seduta, scorrendo l’ordine del giorno.

“C’è un calendario definito e in aula sono presenti parlamentari che arrivano da altre province, per cui si va avanti”, ha detto il presidente, dando atto alle opposizioni di essere regolarmente in aula. In apertura della seduta i capigruppo di Pd e M5s, Michele Catanzaro e Antonio De Luca, avevano criticato le assenze nella maggioranza.

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