Sicilia, mozione del Pd all’Ars sulla Formazione professionale

Il settore continua a soffrire uno stato di precarietà

“Il settore della formazione professionale in Sicilia continua a soffrire uno stato di precarietà conseguenza delle inadeguate politiche regionali, difficilmente rivolte al raggiungimento di risultati, sia in termini di utenti formati che di raccordo con le imprese circa i profili professionali realmente assorbili dal mercato del lavoro regionale”.

Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars che sull’argomento firma una mozione per impegnare il governo regionale a rivedere e migliorare le politiche della formazione professionale in Sicilia.

“Un comparto – spiega Catanzaro – che conta circa 900 organismi accreditati e 2 mila unità di personale, tra docenti e personale amministrativo, con una rilevante spesa pubblica che ha prodotto unicamente il mantenimento in vita degli enti e dei loro apparati, più che il raggiungimento di standard formativi all’altezza delle risorse impiegate”.

“Grazie alle politiche di coesione, nei prossimi anni la Sicilia riceverà ingenti risorse per il sostegno all’occupazione e per la realizzazione di politiche attive del lavoro, un’opportunità che la nostra regione non deve perdere “, conclude il capogruppo del Pd all’Ars.