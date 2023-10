Ars, parità salariale: parte l’iter del ddl in Commissione Affari Istituzionali

L'iniziativa di PD e M5S

2' DI LETTURA

PALERMO – E’ iniziato oggi all’Ars, in commissione Affari istituzionali, l’iter legislativo del ddl sulla parità salariale tra uomo e donna. Sul tema ha presentato un disegno di legge il M5S, prima firmataria la deputata Jose Marano. Anche nella scorsa legislatura, infatti, la deputata Cinquestelle, sulla parità salariale tra uomo e donna, aveva presentato una proposta di legge che aveva avuto ultimato il percorso in commissione, ma che poi non arrivó in aula. La commissione ha unificato il ddl della deputata pentastellata e quello presentato dal collega dem Nello Dipasquale.

“Abusi e stipendi più bassi”

“Purtroppo ancora oggi – dice Marano – le donne, sul lavoro, devono ancora fare i conti con sfide, disparità e minacce: abusi e molestie, stipendi più bassi, minori opportunità di lavoro e di carriera. A livello economico, l’indicatore relativo al divario retributivo globale tra donne e uomini registra un divario di genere pari a circa il 40% nell’Unione Europea. Il divario retributivo è il risultato di una vasta gamma di squilibri di genere presenti sul mercato del lavoro che vedono la donna ancora discriminata. Basti pensare che in Italia l’occupazione femminile è ferma al 49% mentre quella maschile si attesta al 68%, collocando l’Italia in penultima posizione tra i paesi dell’UE, con 10 punti di differenza rispetto alla media europea. Spero che presto arrivi in aula per poter dare un prezioso contributo verso un cambiamento di paradigma”.

“La norma in aula”

“La commissione Affari istituzionali ha deciso di unificare il disegno di legge sulla parità salariale tra uomo e donna presentato dal Partito democratico primo firmatario il deputato Nello Dipasquale con quello presentato sullo stesso tema dal gruppo del M5s con prima firmataria la deputata Jose Marano”. A comunicarlo è il deputato dem rivendicando la presentazione del primo disegno di legge che oggi viene unificato.

“Adesso – è l’invito di Dipasquale – la commissione lavori alacremente per portare in aula la norma. Al di là della paternità dell’iniziativa legislativa – afferma il dem – quello della parità salariale è un tema che deve essere prioritario per tutti i gruppi parlamentari. Sono certo quindi che l’iniziativa possa facilmente essere apprezzata dall’intero parlamento”.