Ars, respinto il ricorso di Orazio Primavera: Giuffrida resta deputato

Accolta la tesi difensiva degli avvocati

PALERMO – Salvatore Giuffrida resterà deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Salvo Giuffrida

I giudici della prima sezione del tribunale civile di Palermo hanno respinto il ricorso presentato da Santo Orazio Primavera, candidato, alle ultime regionali, risultato non eletto, nella lista “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”.

Santo Orazio Primavera

Primavera contestava che Giuffrida non si fosse messo in aspettativa dal lavoro 180 giorni prima delle elezioni, come prevede la legge.

La tesi della difesa

Ma, come hanno affermato i legali di Giuffrida, gli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Sergio Verga in caso di elezioni anticipate, come è successo nel 2022, il termine per mettersi in aspettativa è di soli dieci giorni e Giuffrida, allora dirigente regionale, l’ha rispettato.

La tesi difensiva è stata condivisa dal tribunale di Palermo che ha rigettato il ricorso, rilevando come la legge regionale siciliana prevede, in caso di conclusione anticipata della legislatura, che tutte “le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione” non si applicano se il candidato si colloca in aspettativa nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Primavera: “Certo delle mie ragioni, proseguirò alla Corte d’Appello”

“Certo delle ragioni del diritto già conclamate dalla Corte di Cassazione in casi analoghi e confidando nell’ordinamento della giustizia, proseguirò giudizialmente anche presso la Corte di Appello per fare valere il mio diritto”. Lo ha annunciato Santo Primavera una volta appresa la decisione dei giudici.