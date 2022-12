Ars, Schifani presenta le linee programmatiche DIRETTA – VIDEO

Cresce l'attesa per il discorso del presidente. A seguire il dibattito.

PALERMO – L’assemblea regionale siciliana torna a riunirsi. Stamattina il presidente Renato Schifani esporrà all’aula le proprie dichiarazioni programmatiche sulla falsa riga degli impegni presi in campagna elettorale: dal ripristino delle ex province passando per il monitoraggio accurato della gestione dei fondi del Pnrr fino agli interventi per alleviare la sofferenza di famiglie e imprese vessate dai costi delle bollette.

Obiettivi che dovranno però fare i conti con le dissestate casse regionali a partire dall’esito del giudizio di parifica della Corte dei Conti che arriverà sabato.

Sfide cruciali che una maggioranza, azzoppata dalle lotte intestine a Forza Italia, si appresta ad affrontare. Per farsi un’idea dei numeri del governo basterà attendere che in aula si apra il dibattito al termine del discorso del Presidente. (in aggiornamento)

LA DIRETTA

12:05 Schifani vuole puntare su tutte le misure necessarie a garantire l’effettività delle entrate e si impegna ad implementare il tempo pieno nelle scuole.

12:02 “E’ intendimento del Governo regionale continuare il percorso intrapreso, tuttavia è evidente che nonostante gli enormi sforzi compiuti permangono ancora gravi problemi finanziari, aggravati dalla difficile situazione economica e sociale causata dagli ultimi anni di emergenza sanitaria, che richiedono l’avvio di un nuovo, serio confronto con lo Stato,per trovare definitive soluzioni ad alcune problematiche non più rinviabili, senza le quali, anche alla luce dei recenti atti istruttori della Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2020, diventa concreto il rischio di blocco dell’azione del Governo regionale”, spiega il presidente. “Confronto che è già stato avviato con il Ministro per l’Economia con l’obiettivo, innanzitutto, di richiedere il dovuto riconoscimento finanziario per la mancata attuazione dei commi 830, 831 e 832 dell’art. 1 della legge 296 del 2006, che è stata già oggetto di riconoscimento in sede tecnica nel confronto tenutasi tra i rappresentanti regionali e i rappresentanti ministeriali. Infatti, nonostante la mancata attuazione di tali disposizioni, che prevedevano un accordo tra le parti per il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione a fronte della corrispondente retrocessione delle accise, lo Stato, in assenza dell’accordo e senza alcuna compensazione, ha unilateralmente aumentato la quota di cofinanziamento regionale alla spesa sanitaria dal 42,5% al 49,11% con un maggiore onere annuo di oltre 600 milioni di euro. Complessivamente la Regione dal 2006 ha sostenuto un maggiore onere di circa 8 miliardi di euro”, dice.

“Inoltre, si ritiene che sia necessario affrontare anche la questione del contributo al risanamento della finanza pubblica che sottrae alla Regione entrate tributarie di propria spettanza per oltre 800 milioni di euro annui (A partire dal 2012 la Regione ha stornato allo Stato per il risanamento della finanza pubblica risorse per circa 9 miliardi di euro)”, aggiunge.

“Tali risorse potrebbero essere destinate ad incremento della spesa per investimenti, con priorità, ad esempio, per i settori esclusi dalle linee di intervento dei fondi strutturali, per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e delle scuole, per le infrastrutture logistiche a supporto del sistema imprenditoriale, per il potenziamento delle infrastrutture sportive.Sarà tra gli obiettivi prioritari del Governo regionale intervenire sin dall’inizio della legislatura per affrontare tutte le criticità strutturali rilevate negli atti istruttori della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto 2020, evidenziando che talune di esse, mi riferisco soprattutto alla ricognizione straordinaria del patrimonio ed alla conseguente rideterminazione del suo corretto valore, necessari per la corretta tenuta della contabilità economico-patrimoniale, potranno essere definitivamente superate soltanto nel medio periodo”, conclude.

12:00 Il presidente parla in modo dettagliato delle principali criticità finanziarie. “Nel corso degli ultimi anni sono state attivate varie interlocuzioni con i Governi nazionali per discutere delle diverse criticità finanziarie che ha dovuto affrontare annualmente la Regione, sia in fase di predisposizione dei bilanci di previsione che in sede di Assestamento dopo l’approvazione del Rendiconto della gestione, e che hanno determinato il concreto rischio di non garantire le complessive esigenze di spesa e di pregiudicare l’adempimento dei compiti istituzionali”, dice Schifani. “Interlocuzioni che si sono tradotte in Accordi con lo Stato che, a fronte del riconoscimento di risorse aggiuntive, della riduzione del concorso al risanamento della finanza pubblica, di agevolazioni nella definizione dei piani di rientro dal disavanzo, hanno impegnato la Regione, in un’ottica di leale collaborazione, ad assicurare una serie di misure volte a realizzare la riduzione strutturale e la riqualificazione della spesa corrente e l’incremento della spesa per investimenti, ad adottare provvedimenti di riorganizzazione e snellimento della struttura amministrativa, di razionalizzazione degli Enti e delle Società partecipate, misure di semplificazione e digitalizzazione, di recepimento di principi statali in materia di dirigenza pubblica”, continua.

11: 58 Nodo rifiuti. Schifani conferma l’impegno sui termovalorizzatori. “In Sicilia sono indispensabili due Termovalorizzatori: uno nella parte occidentale e uno in quella orientale. Grazie alle nuove tecnologie avanzate, peraltro, si tratterebbe di impianti idonei a trasformare i rifiuti in energia, salvaguardando al contempo la collettività dal rischio inquinamento”. spiega. “Chiederemo al governo nazionale l’approvazione della cosiddetta “norma Gualtieri”, voluta per Roma, che consenta anche ai Sindaci delle due città metropolitane coinvolte, di avere poteri speciali idonei a sveltire le procedure. E’ vergognoso sperperare denaro pubblico per trasportare rifiuti all’estero”, spiega

11:55 Servizio idrico integrato. Schifani dice che “occorre mettere in sicurezza le risorse del PNRR destinate alle infrastrutture che in Sicilia sono vetuste e prive dei requisiti necessari per assicurare alla collettività un servizio efficiente, efficace ed economico”. Sul depuratore di Priolo, il presidente garantisce un impegno immediato.

11:45 lotta contro il caro biglietti. Turismo: Schifani vuole puntare sul brand Sicilia a livello internazionale. Il governo si impegna inoltre al ripristino delle province (lavoro condiviso con le opposizioni), aiuti per gli enti locali e attenzione alle isole minori.

11:43 Schifani parla delle difficoltà economiche legate allo spettro della recessione e fa un passaggio su Rdc e imprese. “Il Governo regionale è impegnato, in sintonia con il Governo nazionale, a rendere possibile la riqualificazione del reddito di cittadinanza che impone la sostituzione del sussidio con la dignità del lavoro regolare. Ma non possiamo riconoscere che l’operazione è più difficile nella nostra regione caratterizzata da sempre da un tessuto economico più debole rispetto ad altre regioni”, dice. “Sosterremo le imprese sul fronte dei costi di produzione, per consentire anche l’impiego di nuova manodopera e cercheremo di rafforzare le politiche attive del lavoro affinché si realizzi il tempestivo incrocio tra domanda e offerta di lavoro”. E aggiunge che “la lotta alla povertà sarà la priorità del governo”.

11:42 Agricoltura. “Promuoveremo un consumo alimentare sostenibile, valorizzando le produzioni agroalimentari con valore ambientale e territoriale combattendo le frodi alimentari lungo tutta la filiera;Potenzieremo la viabilità rurale e le disponibilità idriche per gli agricoltori sfruttando le risorse europee”

11:37 Ponte sullo Stretto, Schifani ringrazia Meloni e Salvini. “Quest’opera sarà realizzata”, dice dopo avere tracciato le tappe da seguire.

11:35 Schifani illustra le opere strategiche per la viabilità.

11:30 La sanità dovrà guardare al privato convenzionato, bisogna abbattere ogni pregiudizio, parliamo di due mondi che stanno dalla stessa parte: dalla salute del cittadino. Schifani vuole anche potenziare la medicina territoriale di base.

11:27 Capitolo macchina burocratica. Schifani punterà sulla rotazione del personale per evitare casi di corruzione. A più riprese Schifani sottolinea il ruolo essenziale del Parlamento. “Particolare attenzione andrà data al triste tema della corruzione all’interno dell’amministrazione regionale. Al riguardo ho recentemente invitato, i capi dipartimento ad attivare opportune e periodiche procedure di rotazione del personale, per evitare pericolose forme di incrostazione. Occorrerà quindi riformare le procedure che sono deputate a definire gli atti amministrativi a formazione progressiva finalizzati al rilascio o meno di autorizzazioni che comportino nuovi investimenti, posti di lavoro, crescita del Pil regionale”, spiega.

“Troppe attese, a volte caratterizzate da ingiustificabili mancate risposte, hanno allontanato dalla nostra terra occasioni di sviluppo e crescita correlate ad interessanti iniziative che non hanno potuto aver luogo per colpa del nostro sistema. Un sistema che va cambiato, con il coinvolgimento pieno e totale del Parlamento al quale mi porrò con doveroso spirito collaborativo e costruttivo. Ne andrà della crescita della nostra terra, del futuro dei nostri figli, della possibilità di ritorno a casa di quei tanti giovani costretti ad emigrare per trovare un lavoro. E se riusciremo in queste riforme, non vincerà soltanto questo governo, non vincerà soltanto questo onorevole parlamento, ma vinceranno i siciliani tutti”, argomenta il presidente.

11:25 Schifani ripercorre le tappe che hanno portato alla sua candidatura. “Nella giornata del 13 Agosto mi è stato chiesto dai leader nazionali e regionali del centro destra di candidarmi alla guida della nostra regione, in prosecuzione di quella che era stata l’esperienza del governo Musumeci; una esperienza segnata dal dover affrontare gravi emergenze sanitarie con grande determinazione e responsabilità.

Dopo il mio iniziale stupore, in quanto mi sentivo proiettato a dare un mio contributo al Senato della Repubblica, e nella convinzione che sulla mia persona il presidente Musumeci non avrebbe manifestato alcun dissenso, ho accettato la candidatura nella consapevolezza che la sfida alla quale ero chiamato avrebbe messo alla prova il mio grande amore per questa nostra terra”, dice.

“Avverto che su questa Presidenza si ripongono molte aspettative da parte dei siciliani, o quantomeno da parte di essi, dovute alla mia storia politica ed istituzionale, ma è altrettanto vero che intenderò mettere a servizio di tutti i siciliani la mia esperienza di uomo delle istituzioni per confrontarmi serenamente ma convintamente con il governo nazionale per chiedere il giusto senza infingimenti o atteggiamenti subalterni. Analogo confronto sarà da me condotto con questa aula”, spiega.

11: 20 Il presidente Schifani prende la parola. “Il mio governo combatterà con rigore le infiltrazioni mafiose nella cosa pubblica: la mafia non è né di destra, né di sinistra prova a influenzare tutte le amministrazioni”, dice dopo aver omaggiato i giudici Falcone e Borsellino. Poi ricorda i caduti di Nassiriya.

11:19 Cateno De Luca prende la parola.

11:15 L’aula vota la calendarizzazione dell’iter del ddl sulle variazioni di bilancio che dovrà passare dalle Commissioni di merito che esprimeranno un parere entro sabato 3 dicembre. La discussione generale in aula si terrà il 6 dicembre, il 7 dicembre l’articolato

11:13 Inizia la seduta.