Ars, Scuvera nominato componente della Commissione Antimafia

"Svolgerò questo incarico con serietà, senso delle istituzioni e massimo impegno"

PALERMO – Totò Scuvera, deputato regionale di Fratelli d’Italia, è stato designato componente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. La nomina è stata formalizzata dal presidente dell’Ars su indicazione del gruppo di FdI presieduto da Giorgio Assenza.

“Accolgo l’incarico con senso di responsabilità”

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’onore che deriva dal far parte di un organismo che rappresenta uno degli strumenti più importanti di controllo e di vigilanza nella nostra Regione” afferma Scuvera.

“Ringrazio Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami e il presidente Antonello Cracolici per il lavoro che in sinergia con gli altri componenti sta portando avanti alla guida della Commissione. Svolgerò questo incarico con serietà, senso delle istituzioni e massimo impegno, consapevole della responsabilità che comporta e dell’importanza di sostenere ogni iniziativa utile a contrastare il fenomeno mafioso e a difendere i principi della legalità e dello Stato di diritto”.