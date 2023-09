Ars, slitta il voto sul ddl sul codice degli appalti tra le proteste del Pd

Schifani il 18 ottobre farà il punto sugli incendi

PALERMO – Il presidente della Regione, Renato Schifani, sarà presente a Sala d’Ercole mercoledì 18 ottobre per riferire sull’emergenza incendi. La notizia arriva al termine della seduta del Parlamento siciliano rinviata dopo una conferenza dei capigruppo (alla quale il Pd non ha partecipato per protesta) volta a stilare una road-map dei lavori d’aula.

La road-map

Giovedì 28 settembre l’assessore Giovanna Volo sarà a Sala d’Ercole per dare risposta alle interrogazioni ancora pendenti e martedì 3 ottobre i deputati regionali voteranno il disegno di legge che recepisce il nuovo codice degli appalti. Un voto questo che è stato al centro di una dura invettiva nel corso della seduta tanto da determinare l’assenza volontaria del Pd alla conferenza dei capigruppo. Ma andiamo con ordine.

“Governo assente”

Le opposizioni hanno lamentato numerose assenze tra i banchi del governo (presenti gli assessori Nuccia Albano e Alessandro Aricò) e tra le fila della maggioranza tornando a chiedere a gran voce la calendarizzazione della seduta sull’emergenza incendi alla presenza del presidente Schifani e incolpando il centrodestra dell’impossibilità di votare il disegno di legge sul codice degli appalti inserito nell’Odg per via dei numeri risicati in aula.

La protesta del Pd

Un’accusa che la maggioranza non ha gradito tanto che il deputato di FdI, Carlo Auteri, è intervenuto per bacchettare l’opposizione dicendosi pronto al voto in aula e accusando, di contro, l’opposizione di tentare di perdere tempo. Parole che hanno scatenato la reazione del deputato dem Nello Dipasquale. “Volete fare passare il messaggio che il problema siamo noi? Noi non partecipiamo a nessuna conferenza dei capigruppo, siamo qui per votare: noi ci siano (c’è un solo assente tra le nostre file, siamo dieci su undici) vorrei sapere quanti siete voi”, ha tuonato. Poi ha annunciato che il Pd per protesta non avrebbe partecipato alla conferenza dei capigruppo.