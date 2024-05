Ars, sono scattate le sanzioni per i parlamentari regionali assenteisti

L'annuncio del presidente Galvagno su Facebook

PALERMO- È scattato ieri il provvedimento adottato dal Consiglio di presidenza dell’Assemblea siciliana: i deputati che si assenteranno in occasione delle votazioni parlamentari riceveranno una sanzione di 180 euro e potranno chiedere non più due congedi al mese ma soltanto uno. Simili sanzioni anche per le assenze in commissione.

“Ho voluto fortemente che questo provvedimento entrasse in vigore proprio nella giornata del Primo maggio, come segno di rispetto verso i lavoratori siciliani che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili – scrive il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno sul suo profilo Fb – Noi esponenti delle istituzioni e legislatori abbiamo compiti delicati, ma allo stesso tempo dobbiamo rendere conto agli elettori che ci hanno scelti per ricoprire un incarico prestigioso e a tutti i siciliani”.

“La presenza in aula per l’approvazione di buone leggi – prosegue Galvagno – è ciò che i cittadini si aspettano da noi. È il minimo che possiamo fare. È un dovere”. “Voglio ricordare che la decisione di introdurre le sanzioni per gli assenti è stata votata all’unanimità in Consiglio di presidenza, a conferma della volontà di intraprendere un’azione di rigore che è di tutte le forze politiche all’Ars – conclude – Credo sia un bel segnale, che diventa un atto concreto in un giorno ricco di significato”.