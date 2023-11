Ars, stralciata la ‘salva-ineleggibili’: la seduta è stata sospesa

Le parole del presidente Galvagno

PALERMO– La Presidenza dell’Ars ha deciso di stralciare dal maxi-emendamento alla manovra correttiva la norma “salva-ineleggibili”, “che – ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno in apertura della seduta parlamentare – non era stata concordata in conferenza dei capigruppo, mi spiace per qualcuno che ha voluto parlare in maniera accesa su questo argomento”. “Sul piano dei contenuti – ha proseguito – la norma apporta modifiche e quindi ci vogliono idonei approfondimenti nelle commissioni di merito”. Galvagno ha poi convocato la capigruppo e ha sospeso la seduta, che dovrebbe riprendere tra un’ora.