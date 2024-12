Arti, addio a Jacò: al secolo Giacomo Platania

Domani il funerale

CATANIA – Addio al pittore catanese Giacomo Platania, in arte Jacò. Era nato nel 1935 e aveva insegnato decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Catania.

Jacò, al secolo Giacomo Platania

“Il suo racconto è imprevedibile, Jacò non costruisce una comunicazione consapevole e manifesta, ma una dinamica introspettiva che diventa, nella ricerca, punto di partenza per evocare e filtrare la realtà per libera associazione” si legge nel comunicato che accompagna la mostra personale “Sogni, Fragile”.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 11 dicembre, alle ore 12.00 nella Chiesa madre di San Giovanni la Punta (Catania).