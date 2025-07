Asacom ed extracosti, l’appello: “Un salasso insostenibile”

Lanciano l'allarme i primi cittadini di Acireale e Misterbianco

CATANIA- “Extracosti e servizio Asacom sono un salasso insostenibile da parte dei Comuni siciliani. Chiediamo al Governo regionale di intervenire in sede di manovra finanziaria, altrimenti molti enti locali avranno difficoltà e la loro tenuta dei bilanci sarà a rischio. Facciamo un appello al Presidente della Regione, alla Giunta regionale, alla Commissione Bilancio e a tutti i deputati che a breve voteranno le variazioni di Bilancio”.

È l’allarme lanciato congiuntamente dal sindaco di Acireale e consigliere metropolitano di Catania Roberto Barbagallo e dal sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, consigliere nazionale Anci.

I due sindaci siciliani di Forza Italia denunciano una situazione critica per i Comuni e le famiglie. “La situazione legata agli extracosti per il trasporto e il conferimento dei rifiuti in discarica continua a minacciare la tenuta dei bilanci dei Comuni siciliani e il portafogli dei cittadini che pagano la Tari. Lanciamo quindi un appello per un nuovo intervento compensativo della Regione, scongiurando così nuovi aumenti generalizzati della tassa rifiuti per le famiglie siciliane, già provate dal caro vita”.

“Senza un sostegno dalla Regione – spiegano i sindaci – moltissimi nostri colleghi non avranno altra scelta che scaricare gli extracosti sui cittadini, attraverso aumenti della Tari che sarebbero un salasso, qualcosa di socialmente ed economicamente inaccettabile. Questo è il nefasto effetto della situazione siciliana: i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti nella nostra Regione sono tra i più alti d’Italia, a causa soprattutto delle tariffe sproporzionate dei gestori privati che devono trasportare e conferire all’estero”.

“Solo a Misterbianco – sottolinea il sindaco Corsaro – siamo arrivati a pagare 400 euro a tonnellata, per un totale di 1,2 milioni di euro in più l’anno rispetto al 2016, quando il costo era di appena 100 euro”. “Anche ad Acireale,- aggiunge il sindaco Barbagallo,- la gestione dei rifiuti sta creando notevoli difficoltà in merito al costo in bolletta, quest’anno siamo riusciti a mantenere il costo invariato, ma non si può continuare a pagare il trasporto e conferimento in discarica a 380€/f. La Regione deve garantire equità e intervenire subito per ridurre l’impatto di queste distorsioni che turbano la stabilità economica dei Comuni e la serenità delle nostre famiglie”.

Altra situazione ormai insostenibile per le casse dei Comuni è il servizio Asacom. “Anche i servizi di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione sono diventati un salasso per i nostri Enti. Si tratta di una figura professionale che opera nel campo dell’assistenza e dell’integrazione di persone con disabilità, in particolare all’interno del contesto scolastico. Una figura che fornisce supporto all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, collaborando con insegnanti e altri professionisti, ma che viene pagata attraverso i nostri Bilanci”, spiega il sindaco Corsaro.

“Nell’ultimo decennio c’è stato un aumento del costo del servizio da paura. Considerate che il costo del servizio al Comune di Acireale nel 2018 era pari a 380.000 euro e oggi ci ritroviamo con un costo annuo che sfiora 1,5 milioni di euro”, sottolinea il sindaco Barbagallo.

“Chiediamo al Governo regionale lo stanziamento di economie che alleggeriscano i nostri bilanci da un costo del servizio oramai insostenibile e chiediamo al Governo nazionale una riforma sull’assistenza scolastica e soprattutto di farsi carico delle figure che servono ad aiutare i ragazzi e le loro famiglie”, concludono i due sindaci.