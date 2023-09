Asaro confermato Procuratore della Repubblica di Marsala

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di Palmeri

1' DI LETTURA

MARSALA (TRAPANI) – “Resta confermata la nomina del Dott. Fernando Asaro a Procuratore della Repubblica di Marsala.

Il Tar del Lazio, infatti, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale Procuratore di Enna, Dott. Massimo Francesco Palmeri, contro la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di nomina del Dott. Asaro (rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Tiziana Milana e Gianluigi Pellegrino), a capo della Procura di Marsala.

La ragioni del provvedimento

I giudici amministrativi hanno ritenuto logica e coerente la prevalenza riconosciuta dal predetto Consiglio al Dott. Asaro, rispetto al Dott. Palmeri, anche in ragione delle pregresse esperienze professionali maturate dallo stesso in Direzione Distrettuale Antimafia in quattro diversi Uffici requirenti, con funzioni di primo e secondo grado”.