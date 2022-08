Ascoli, Bucchi: “Contro il Palermo sarà una bellissima serata”

"Vogliamo fare una grande partita, si affrontano due squadre forti davanti un gran pubblico"

2' DI LETTURA

Palermo-Ascoli è in programma sabato 27 agosto a partire dalle ore 20:45 allo stadio “Renzo Barbera”. Il tecnico della compagine bianconera Cristian Bucchi, a pochi giorni dal match valido per la terza giornata del campionato di Serie B, è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro.

“Sarà sicuramente una bellissima serata, si affrontano due squadre forti, in uno stadio bellissimo e con un gran pubblico, c’è tanta storia in questa partita e poi ci saranno due squadre che cercheranno in tutti i modi di vincere. Tosti noi e tosti loro, giocheremo a viso aperto come gli avversari, non ci saranno speculazioni, credo sarà un bello spettacolo, giocheremo con la voglia di portare a casa punti importanti. Il Palermo è una squadra frizzante, molto veloce, dinamica, specie in avvio di stagione. Al di là degli avversari, credo che sia un campionato di grandissimo equilibrio, lo hanno dimostrato le prime partite e non parlo dei risultati, che a volte sono frutto di episodi fortuiti”.

“Negli anni passati c’erano tre o quattro squadre – prosegue Bucchi -, che quando le affrontavi avevi già la consapevolezza che a fine stagione avrebbero occupato le ultime posizioni. Quest’anno non è così, basta davvero poco per perdere e scendere giù, bisogna essere perfetti per portare a casa punti e vincere le partite. Lo abbiamo visto, abbiamo giocato tre gare ufficiali e sono state tre partite complicatissime, sappiamo che questo campionato sarà così, quindi dovremo essere bravi a fare una grande prestazione, ad essere sempre in partita, cercando di capitalizzare gli episodi. Non so se gli avversari cambieranno modulo, ma, al di là del sistema di gioco, il Palermo ha caratteristiche ben precise, è una squadra molto dinamica e aggressiva, ha un ottimo palleggio, gioca molto in velocità e in verticale. Vogliamo fare una grande partita, convinti di avere anche noi ottime qualità, sarà una gara apertissima, fra due squadre che se la giocheranno e la migliore probabilmente vincerà”.