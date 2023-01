Brunori-show al “Del Duca”: Palermo corsaro ad Ascoli

Una doppietta del bomber rosanero permette agli uomini di Corini di trovare il secondo successo di fila

7' DI LETTURA

PALERMO – Dopo le peripezie del viaggio e il posticipo deciso dalla Lega B per il Palermo è il momento di scendere in campo. I rosa, per la terza gara del girone di ritorno di Serie B, affrontano allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” l’Ascoli di Bucchi.

Partita di grande importanza per entrambe le squadre, distanziate di soli due punti ed intente ad allontanarsi ulteriormente dalle zone di bassa classifica, con un occhio anche alla zona play-off. I padroni di casa hanno iniziato l’anno con una sconfitta e un pareggio e puntano a risollevarsi da un periodo difficile in termini di risultati. I rosa, al contrario, voglio proseguire nel loro percorso di crescita e allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi dopo il successo casalingo contro il Bari.

Nessun cambio, rispetto al match contro i galletti, per mister Corini che nel suo 3-5-2 schiera Pigliacelli tra i pali, terzetto difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi, Damiani in cabina di regia con Segre e Saric mezzali e Valente e Sala sugli esterni mentre in attacco spazio a bomber Brunori e Di Mariano. In panchina i nuovi acquisti Orihuela, Tutino e Verre mentre sono assenti per infortunio Bettella, Vido, Gomes, Stulac ed Elia.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, padroni di casa in maglia bianconera con pantaloncini neri mentre gli ospiti giocano in maglia rosa e pantaloncini bianchi. Minuto di silenzio allo stadio “Del Duca” per la scomparsa dell’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Il Palermo, in questo primo tempo, attaccherà da destra verso sinistra. Proprio i rosa battono il calcio d’inizio del match: comincia la sfida tra Ascoli e Palermo. Al 2′ schema su calcio di punizione dalla destra battuto da Valente, Marconi riesce a liberarsi e impattare di testa ma il pallone finisce lentamente sul fondo. Al 7′ risponde anche l’Ascoli con Gondo che, dopo aver superato Nedelcearu in allungo, conclude dal limite trovando la risposta di Pigliacelli. Possesso palla in mano ai padroni di casa in questo inizio di gara, con il Palermo che si difende in maniera ordinata e prova a ripartire con un pressing intenso soprattutto in mezzo al campo. Al 13′ occasionissima per il Palermo proprio in contropiede con Di Mariano che scappa sulla sinistra alla difesa dell’Ascoli, cross rasoterra del palermitano in mezzo per Brunori che non riesce di un nulla a deviare il pallone in rete. Al 15′ gol del Palermo, rosa in vantaggio! Damiani recupera palla nella propria trequarti e lancia direttamente per Brunori, l’attaccante rosanero controlla e batte Leali con un diagonale rasoterra strozzato ma letale. Si sblocca il risultato del “Ciro e Lillo Del Duca”, con i rosa che al secondo tentativo utile colpiscono in contropiede. Al 25′ ancora Palermo pericoloso in ripartenza con Valente che, dalla destra, si accentra e conclude in porta con il sinistro trovando la pronta risposta di Leali. Molto pericolosi i rosa in questa fase di gara, con Di Mariano che va due volte al tiro tra i minuti 28′ e 29′ trovando prima la risposta di Leali e poi sfiorando di poco il palo alla destra del portiere dell’Ascoli nella seconda conclusione. Al 32′ Ascoli vicinissimo al pari con Gondo, bravo ad anticipare Mateju di testa direttamente da corner ma Pigliacelli spedisce in angolo con un ottimo riflesso. Un minuto più tardi ancora Palermo in avanti con Valente che, dalla destra, lascia partire il cross per la testa di Brunori che riesce ad impattare ma non trova la porta. Ascoli ancora pericoloso da corner al minuto trentasei, questa volta Ciciretti conclude direttamente verso la porta con una gran traiettoria ma Pigliacelli risponde ancora presente con un ottimo intervento. Portiere che, sul conseguente corner, si oppone ancora questa volta alla conclusione da fuori area non irresistibile di Falasco. Meglio i padroni di casa in questo finale di primo tempo, con i rosa in fase di controllo dopo una prima parte di gara giocata a ritmi molto elevati. In pieno recupero Palermo pericoloso con Marconi che, su corner battuto da Valente, “spizza” il pallone di testa ma Leali si ritrova il pallone di sopra da distanza ravvicinata e blocca in due tempi. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo con il Palermo in vantaggio grazie alla rete di Brunori.

SECONDO TEMPO

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo per riprendere la sfida, nessun cambio all’intervallo. Fischia l’arbitro Feliciani, ricomincia il match tra Ascoli e Palermo con il primo pallone della ripresa calciato dai padroni di casa. Subito Ascoli in avanti e pericoloso ancora una volta sugli sviluppi di corner, con Gondo che riesce ad impattare di testa non trovando però la porta rosanero. Al 48′ Palermo vicinissimo al raddoppio: Valente crossa in mezzo, dopo il tocco di testa di un difensore dell’Ascoli la sfera arriva a Di Mariano che impatta di testa da solo davanti a Leali mandando il pallone clamorosamente fuori. Al 56′ primo cartellino giallo del match per Mateju per gioco pericoloso su Falasco. Preme, in questo inizio di ripresa, l’Ascoli alla ricerca del gol del pari con il Palermo che regge l’urto degli uomini di Bucchi. Il più ispirato è sicuramente Ciciretti, al tiro da fuori area in un paio di occasioni senza però trovare lo specchio della porta difesa da Pigliacelli. Al 60′ risponde anche il Palermo con un calcio di punizione battuto dalla sinistra da Valente e colpo di testa in area di Segre che trova la risposta di Leali in calcio d’angolo, sul successivo corner deviazione dell’onnipresente Marconi in area che non trova la porta. Doppio cambio al 62′ per l’Ascoli, i primi del match: fuori Ciciretti e Gondo, dentro Dionisi e Forte. Al 63′ pareggio dell’Ascoli, proprio con il neo-entrato Forte: mischia in area su azione di corner e deviazione davanti la linea dell’attaccante nerazzurro che sigla il gol che rimette il match in equilibrio. Dopo la rete del pari dei padroni di casa secondo giallo in casa Palermo questa volta per Nedelcearu, gioco pericoloso del rumeno su uno scatenato Forte. Intanto i rosa corrono ai ripari e Corini esegue il primo cambio: fuori Di Mariano, dentro Tutino. Al 69′ calcio di rigore per il Palermo! Valente serve in area Brunori, stop e difesa del pallone dell’attaccante italo-brasiliano che viene atterrato da Simic con conseguente penalty per i rosa. Dal dischetto si presenta proprio Brunori ma para Leali! Il portiere bianconero si oppone al rigore del capitano del Palermo tenendo il risultato in parità. Doppio cambio, al 74′, tra le fila dei rosa: Broh prende il posto di Damiani ed esordio in rosanero per Verre, in campo al posto di Segre. Al 75′ brivido per il Palermo con l’arbitro Feliciani che inizialmente assegna un calcio di rigore all’Ascoli per fallo di Mateju su Dionisi, il direttore di gara controlla al VAR notando che è l’attaccante bianconero a pestare il piede del difensore ceco e annulla l’assegnazione del penalty. Tanto agonismo in questa fase finale di match, con entrambe le squadre a battagliare su ogni pallone alla ricerca del vantaggio. Al 82′ eccolo il gol del Palermo, che perla di Brunori! L’attaccante italo-brasiliano riparte direttamente da fallo laterale battuto da Sala, entra in area e dopo essersi spostato il pallone sul destro conclude a giro sul palo lontano battendo Leali con l’aiuto di una deviazione fatale. Doppio cambio per l’Ascoli che aumenta il proprio arsenale offensivo: fuori Buchel e Adjapong, dentro Mendes e Lungoyi. Risponde con un doppio cambio anche Corini che, al 87′, fa entrare Soleri e Orihuela, al suo esordio in rosanero, al posto di Brunori e Valente. Problemi intanto per Dionisi che, entrato da poco, è costretto ad uscire dal campo per far spazio a Re. In pieno recupero il Palermo può chiudere il match in contropiede ma Leali si oppone al tiro rasoterra di Tutino dall’interno dell’area di rigore dell’Ascoli. Al termine dei cinque minuti di recupero finisce la sfida del “Del Duca” con il Palermo che torna a casa con tre punti importantissimi.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO

ASCOLI: 1 Leali, 4 Simic, 5 Quaranta, 10 Ciciretti (dal 62′ Dionisi)(dal 87′ Re), 15 Gondo (dal 62′ Forte), 17 Adjapong (dal 84′ Lungoyi), 18 Collocolo, 28 Proia, 33 Botteghin (cap.), 54 Falasco, 77 Buchel (dal 84′ Mendes).

A disposizione: 12 Bolletta, 13 Guarna, 7 lungoyi, 9 Dionisi, 11 Forte, 20 Donati, 21 Giordano, 23 Falzerano, 27 Eramo, 44 Tavcar, 90 Mendes, 97 Re.

Allenatore: Bucchi.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 8 Segre (dal 74′ Verre), 9 Brunori (cap.) (dal 86′ Soleri), 10 Di Mariano (dal 66′ Tutino), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani (dal 74′ Broh), 28 Saric, 30 Valente (86′ Orihuela), 37 Mateju.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Feliciani (Teramo). Assistenti: Colarossi (Roma 2) – Cavallina (Parma). Quarto Ufficiale: Fiero (Pistoia). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Cecconi (Empoli).

MARCATORI: 15′ Brunori (P), 63′ Forte (A), 82′ Brunori (P).

NOTE: Ammoniti: Mateju, Nedelcearu.