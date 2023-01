Ascoli-Palermo, Corini: “Chiusi giorni difficili con una grande partita”

Le dichiarazioni del tecnico rosanero al termine della sfida contro gli uomini di Bucchi

PALERMO – Ancora un successo per il Palermo che, dopo aver battuto in casa il Bari, trionfa anche al “Del Duca” di Ascoli allungando la propria striscia di risultati utili consecutivi. Al termine del match l’allenatore dei rosa Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone per commentare la prestazione dei suoi ragazzi, arrivata dopo due giorni difficili con i problemi in aereo e il posticipo deciso dalla Lega B:

“E’ stata una settimana particolare, gli ultimi due giorni sono stati complicati. Voglio ringraziare la società, che ha fatto sentire la propria vicinanza ci ha aiutato a riuscire a gestire tutto al meglio, così come l’Ascoli e la Lega. Sappiamo che per i nostri tifosi il rinvio della gara è stato un sacrificio ma quel quarto d’ora in aereo è stato pericoloso, un po’ di paura l’abbiamo avuta. Per fortuna si è risolto tutto per il meglio, chiudiamo con una grande partita contro un avversario forte, le due squadre hanno provato a superarsi fino alla fine e secondo me abbiamo ottenuto questa vittoria meritatamente”.

I rosa sono riusciti a vincere con merito contro un avversario difficile, che ha messo in difficoltà i rosa soprattutto sulle palle inattive: “Il loro gol del pareggio è arrivato su palla inattiva, loro con Falasco e Ciciretti calciano davvero bene e hanno trovato tanti gol così quindi sapevamo che erano situazioni nelle quali potevamo pagare qualcosa. Dopo il rigore sbagliato mi è piaciuto lo spirito di rimanere dentro la gara, anche il rigore inizialmente dato all’Ascoli poteva spostare l’inerzia della gara ma la solidità mentale e l’identità forte ci hanno tenuto in piedi. Brunori poi ha fatto un gran gol, ha creato una situazione da solo e so quanto è difficile dopo aver sbagliato un rigore, dimostra la forza e la voglia del ragazzo”.

I NUOVI E LA SFIDA CONTRO LA REGGINA

Ottimo, contro l’Ascoli, anche l’apporto dato dai nuovi innesti arrivati dal calciomercato che sembrano già inseriti nel gruppo e nei meccanismi rosanero: “Il merito è dei ragazzi, dello spirito che hanno creato e di come accolgono i nuovi arrivati. Verre è un giocatore straordinario ma non si è mai allenato con noi, gli ho solo spiegato due-tre cose alla lavagna ma è intelligente tatticamente e ha personalità tecnica. Mi è sembrato corretto aggiungere personalità tecnica in un momento nel quale l’Ascoli spingeva, ho pensato che se avessimo messo qualità avremmo giocato noi prendendoci spazio che poteva fargli male. Orihuela si è adattato in un ruolo non suo dopo soli nove allenamenti, questo dimostra lo spirito dei ragazzi. Siamo in pochi al momento ma la sporca mezza dozzina ha funzionato ancora e con questa identità portiamo a casa tre punti pesantissimi”.

“Il nostro sogno è vincere con la Reggina domenica prossima – ha concluso Corini in merito alla prossima gara contro la Reggina – nonché vedere tanta gente che spingerà i nostri ragazzi a fare una grande partita. Stimolo i nostri tifosi, facciamo capire a questi ragazzi nuovi cosa vuol dire essere il Palermo e tifare per il Palermo, se creiamo questo tipo di condizione sarà dura per gli avversari. E’ un campionato molto equilibrato, ogni gara ci prepareremo per fare il meglio possibile e costruire la migliore classifica possibile”.