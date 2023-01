Ascoli-Palermo, le pagelle: Brunori sbaglia il rigore e poi decide il match

I rosanero si impongono 2-1 allo stadio "Del Duca" di Ascoli

Il Palermo porta casa l’ottavo risultato utile consecutivo e si impone allo stadio “Del Duca” di Ascoli. Contro la squadra di mister Bucchi i rosanero ottengono i tre punti grazie al risultato finale di 2-1. Una gara equilibrata e ben giocata da entrambe le compagini, decisa nel bene e nel male dal capitano del Palermo Matteo Brunori. È lui che apre le danze nel primo tempo con il gol del momentaneo 1-0. Nella ripresa, i padroni di casa portano il risultato di nuovo in parità con un gol fortuito di Forte. Al 71′ c’è un penalty in favore dei rosanero e sul dischetto va il numero 9 che si fa ipnotizzare da Leali. Pochi minuti dopo, però, lo stesso Brunori sigla il gol del definitivo 2-1 con una prodezza che mette la parola fine al match. Di seguito, le pagelle dei rosanero al triplice fischio del direttore di gara.

PIGLIACELLI: Le sue parate continuano ad essere fondamentali per la squadra di mister Corini. È sempre attento e reattivo, oltre a gestire bene la sfera anche con i piedi. Subisce un gol su una mischia in calcio d’angolo in maniera fortuita. VOTO 7

MARCONI: Ottima prova ancora una volta per il numero 15 dei rosanero. Cliente scomodo oggi perché dal suo lato c’è Ciciretti, arginato comunque bene per quanto possibile. VOTO 6,5

NEDELCEARU: Nella gara d’andata Gondo aveva siglato una tripletta, oggi è stato praticamente annullato dal difensore rumeno. Per la maggior parte della gara il centrale dei rosa tiene bene la posizione e la marcatura dando solidità alla linea difensiva. VOTO 6,5

MATEJU: Resta sempre il giocatore più incerto nella retrovia siciliana, anche se contro l’Ascoli non rischia particolarmente. Con il supporto di Valente le chiusure arrivano comunque nella corsia di destra. VOTO 6

SALA: Solita spinta importante in fase offensiva e buon supporto dietro insieme a Marconi. L’esterno mancino dei rosa è spesso nel pieno del gioco palermitano, gli manca solo un po’ di precisione nella fase finale dell’azione. VOTO 6

SARIC: Contro la sua ex squadra offre un’altra prestazione importante. Fisicamente è tornato in forma e adesso inizia ad emergere anche la sua buona tecnica palla al piede. VOTO 6

DAMIANI: Ancora titolare in cabina di regia, rispetta le aspettative e il peso del ruolo. Suo l’assist per Brunori nel gol dell’1-0, con una verticalizzazione precisa e arrivata al momento giusto. Personalità e buon controllo della sfera confermano la sua rilevanza considerate le assenze di Stulac e Gomes. VOTO 6,5 (Dal 75′ VERRE: Deve ancora ingranare dal punto di vista tattico, ma tecnicamente non si discute. I suoi primi 20 minuti con la maglia rosa sono sufficienti. VOTO 6).

SEGRE: Intercetta spesso le linee di passaggio avversarie cercando di far ripartire i suoi palla al piede, poi perde lucidità al momento del passaggio finale. In area cerca comunque di rendersi pericoloso con inserimenti e colpi di testa. VOTO 6 (Dal 75′ BROH: Il suo ingresso sul terreno di gioco serve a dare fiato alla linea mediana, per schermare al meglio le azioni offensive avversarie. VOTO 6)

VALENTE: Tuttofare in campo, con grande spirito di sacrificio e con ottimi risultati. Bene in fase difensiva a supporto di Mateju, meglio quando accompagna l’azione in avanti. Punta e salta gli avversari e i suoi cross sono spesso precisi e pericolosi. VOTO 6,5 (Dall’86’ SOLERI S.V.)

DI MARIANO: Corre tantissimo, come al solito, e va anche vicino al gol. Al “Del Duca” riesce a servire un assist non ben sfruttato da Brunori. Prestazione più che sufficiente per il numero 10 del Palermo. VOTO 6,5 (Dal 67′ TUTINO: Entra in campo ben motivato, punta e salta l’uomo, va vicino al gol. Può diventare un calciatore decisivo per la stagione dei rosa. VOTO 6,5).

BRUNORI: Fa tutto lui. Apre il match al 15′ con un tiro preciso in diagonale che si insacca alla sinistra del portiere dell’Ascoli; nella ripresa ottiene e tira un calcio di rigore, parato da Leali. Al minuto 82 recupera la sfera da fallo laterale, punta la porta e dopo essere entrato in area di rigore arriva la perla: conclusione sul palo lontano che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Coraggio e personalità, non facile dopo un rigore sbagliato che poteva decidere la partita (vedi la sfida contro il Cosenza). VOTO 7,5 (Dall’87’ ORIHUELA S.V.).

CORINI: Schiera la sua formazione tipo dal primo minuto e nonostante le assenze i suoi calciatori rendono bene in campo. Le sostituzioni, adesso, sono di livello e gli ingressi di Tutino e Verre aumentano il tasso tecnico della sua squadra. Il suo 3-5-2 dinamico inizia a funzionare bene, ottenendo solidità e risultati in campo. VOTO 6,5