Asp Catania, corso per micologi a Canneto di Caronia

In programma dal 23 al 27 ottobre

CATANIA – È in programma dal 23 al 27 ottobre prossimi a Canneto di Caronia (Messina) il Corso regionale sul tema ‘Determinazione pratica ispettiva delle specie micologiche autunnali. La famiglia delle Idnaceae’, al quale parteciperanno tutti i micologi dell’Asp di Catania al fine di garantire l’aggiornamento continuo delle professionalità e delle competenze, e di poter offrire agli utenti un servizio che mantenga sempre standard di elevata qualità. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria.

Durante tali giorni le attività degli Sportelli micologici aziendali saranno garantite presso le seguenti sedi e nei giorni e orari indicati: Sportello micologico di Catania, in Viale Vittorio Veneto 31 (Igiene Pubblica) il lunedì dalle 8 alle 10 e dal martedì al venerdì dalle 8 alle 9; Sportello micologico di Paternò, in via Massa Carrara, 2: il lunedì dalle 8 alle 9