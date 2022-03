Asp di Palermo a Giardinello per la prevenzione

L'anfiteatro comunale e i locali del Municipio offrirà la possibilità di effettuare alcuni esami

PALERMO – Prosegue senza sosta il “viaggio” della prevenzione dell’Asp di Palermo. Domani (mercoledì 16 marzo) l’Open Day Itinerante sarà ospitato a Giardinello.

Dalle 9.45 alle 16.30 nell’Anfiteatro comunale di via Aldo Moro e nei locali del Municipio gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di effettuare la mammografia (donne di età 50-69 anni a bordo del camper dedicato), Pap Test o HPV Test (donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e ritirare il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Gli operatori dell’Asp somministreranno anche le vaccinazioni anticovid: prima, seconda o dose booster. Un percorso dedicato sarà riservato ai bambini della fascia pediatrica, 5-11 anni.

Una postazione con operatori amministrativi ed informatici sarà a disposizione degli utenti per venire incontro ad ogni esigenza. Intanto ieri nell’Open Day a Lascari sono stati complessivamente 82 gli esami di screening oncologici effettuati: 30 mammografie per la prevenzione del tumore della mammella, 28 tra HPV e Pap Test per la prevenzione del cervicocarcinoma e 24 i Sof Test distribuiti per la prevenzione del tumore del colo retto.